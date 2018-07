Kiew (AFP) Bei einem Homosexuellen-Marsch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Aktivisten und Ultranationalisten gekommen. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, als die rund hundert Teilnehmer an der Gay Pride sowie die Polizei von Anhängern der ultrarechten Organisation Prawy Sektor (Rechter Sektor) angegriffen wurden. Sie warfen Steine und Mülltonnen auf die Demonstranten und die sie beschützenden Sicherheitskräfte.

