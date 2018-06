New York (AFP) Im erbitterten Schuldenstreit mit zwei US-Hedgefonds hat Argentinien eine weitere Niederlage einstecken müssen. Der mit dem Fall seit Jahren betraute US-Richter Thomas Griesa urteilte am Freitag (Ortszeit), dass Buenos Aires neben den beiden Fonds auch noch rund 500 weitere Gläubiger mit Forderungen von insgesamt 5,2 Milliarden Dollar (4,6 Milliarden Euro) beim Schuldendienst vorrangig berücksichtigen müsse. Buenos Aires bezeichnete das jüngste Urteil in dem Dauerstreit als "ungesetzlich" und "bedauerlich".

