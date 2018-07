Wilmington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Trauerrede bei der Beerdigung des ältesten Sohnes seines Vizepräsidenten Joe Biden gehalten. Der im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor verstorbene Beau Biden sei "ein Original" gewesen, sagte Obama am Samstagmorgen (Ortszeit) bei einer Messe in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Biden habe kein privilegiertes Leben führen wollen, sondern sei seinen eigenen, schwierigeren Weg gegangen, der ihm aber größere Zufriedenheit geschenkt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.