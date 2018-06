Offenbach (dpa) - Heute ist es etwa südlich der Linie Schwarzwald-Erzgebirge vielfach stark bewölkt und im Tagesverlauf entwickeln sich erneut kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotential. Dabei sind heftiger Starkregen, größerer Hagel und Sturmböen möglich.

Sonst ist es heiter bis wolkig und trocken, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 23 Grad in der Nordhälfte und 22 bis 30 Grad in Richtung Süden und Südosten. Am kältesten bleibt es unmittelbar an der See.

Der Wind weht schwach bis mäßig vornehmlich aus West bis Nord und frischt im Tagesverlauf vor allem an der Küste stark böig auf.