Dhaka (AFP) Tausende Menschen in der Grenzregion zwischen Bangladesch und Indien haben am Sonntag ein neues Abkommen zur Beendigung jahrzehntelanger Streitigkeiten um Territorialansprüche gefeiert. "Ich habe nie zu träumen gewagt, dass ich in meinem Leben noch einmal Bürger eines Landes werden würde", sagte Moinul Haq, der in Boshpechai-Bhitokuti, einer indischen Enklave auf dem Staatsgebiet Bangladeschs, lebt. Er berichtete von einem "Siegesmarsch" mit mehr als tausend Teilnehmern und sagte unter Tränen: "Nach 68 Jahren können wir endlich die Freiheit spüren."

