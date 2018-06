Berlin (dpa) - Behördengänge und Einkäufe im Internet erledigen und sich mit dem elektronischen Personalausweis identifizieren - noch ist das in Deutschland wenig verbreitet.

Fünf Jahre nach Einführung des Dokuments besitzt nach einer repräsentativen Umfrage für die "Welt am Sonntag" nur jeder Dritte einen solchen Ausweis mit Online-Funktion. Nur rund 15 Prozent davon haben ihn in den vergangenen zwölf Monaten im Internet eingesetzt. Auch an Anbietern für die Dienste fehlt es demnach.

Bisher haben "WamS"-Recherchen zufolge nur 55 kommerzielle und 109 behördliche Anbieter beim Bundesverwaltungsamt das Zertifikat erworben, das sie zu einem digitalen Identitätscheck per Personalausweis berechtigt.

Fragen und Antworten rund um den neuen Personalausweis