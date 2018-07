Brüssel (AFP) Die belgische Staatsanwaltschaft hat Vorermittlungen in der Affäre um mutmaßliche Spähaktivitäten des Bundesnachrichtendienstes (BND) eingeleitet. Die Polizei sei mit einer Voruntersuchung beauftragt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag. Nach Informationen der Zeitung "De Tijd" wurden die Ermittlungen bereits am Freitag eingeleitet.

