Innsbruck (AFP) Bei einem romantischen Treffen mit ihrem Freund ist eine Deutsche in Österreich von einer Säule erschlagen worden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonntag berichtete, lag die 32-Jährige in der Nacht zum Sonntag in Innsbruck mit ihrem Freund in einer Hängematte, die das Paar in einem Park zwischen einer Brunnen-Säule und einem Baum befestigt hatte. Die Säule geriet aus ihrer Verankerung und stürzte mitsamt einer Heiligenstatue auf die Frau.

