Dresden (AFP) Bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden liegt die Kandidatin der anti-islamischen Pegida-Bewegung kurz vor Ende der Auszählung bei fast zehn Prozent. Nach der Auszählung von 441 der 445 Wahlbezirken erreichte Tatjana Festerling am Sonntagabend einen Stimmenanteil von 9,7 Prozent. Die Wahl steht wegen der Pegida-Bewegung, die seit Monaten mit ihren Kundgebungen in der sächsischen Landeshauptstadt für Schlagzeilen sorgt, unter besonderer Beobachtung. In Umfragen vor der Wahl lag die Pegida-Kanidatin nur bei etwa zwei Prozent.

