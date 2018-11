Garmisch-Partenkirchen (AFP) Bei den G7-Protesten ist es am Sonntag nahe Garmisch-Partenkirchen zu einer ersten Sitzblockade gekommen. Elf Demonstranten blockierten die als Zufahrt zu dem Tagungshotel in Elmau wichtige Bundesstraße 2. Sie trugen ein Plakat mit der Aufschrift: "Wir sehen nur Einschüchterung, Abschottung und Willkür". In Richtung Polizei riefen sie: "Wir sehen nur Marionetten."

