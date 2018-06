Stuttgart (AFP) Schlagerlegende Howard Carpendale schwärmt in den höchsten Tönen von seiner Kollegin Helene Fischer. "Helene ist weitaus größer als alles, was wir in Deutschland je erlebt haben", sagte der 69-Jährige der Zeitung "Sonntag Aktuell". "Das ist phänomenal. Ich bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Sie ist das Synonym für Schlager."

