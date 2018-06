Bielefeld (AFP) Die Linke hat am Sonntag ihren Bundesparteitag in Bielefeld fortgesetzt. Vor den Delegierten will Fraktionschef Gregor Gysi Klarheit über seine politische Zukunft schaffen. In der Partei wird erwartet, dass er in seiner Rede seinen Rückzug vom Fraktionsvorsitz im Herbst verkünden dürfte. Gysi hat allerdings bereits klargestellt, dass er auf jeden Fall in der Politik bleiben und sich auch im kommenden Bundestagswahlkampf engagieren will. Als mögliche Nachfolger für den Fraktionsvorsitz gelten seine bisherigen Stellvertreter Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht.

