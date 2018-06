Schloss Elmau (AFP) Die Sanktionen gegen Russland sollen nach übereinstimmender Auffassung Deutschlands und der USA so lange beibehalten werden, bis Moskau das Minsker Abkommen erfüllt und die Souveränität der Ukraine respektiert. Darin seien sich US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Gespräch kurz vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern einig gewesen, teilte das Weiße Haus am Sonntag mit.

