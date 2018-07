Schloss Elmau (AFP) Eine Rückkehr zu den G7-Staaten bleibt Russland derzeit verschlossen: Alle G7-Länder hätten auf ihrem Gipfeltreffen am Sonntag in Schloss Elmau betont, dass gemeinsame Werte wichtig seien, sagte Merkel der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Mit der Annexion der Krim und seiner "Einmischung" in den Konflikt in der Ostukraine habe Russland sich gegen diese Werte gestellt. "Und deshalb ist - soweit wir das jetzt sehen - im Augenblick die Rückkehr von Russland nicht möglich."

