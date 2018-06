Paris (AFP) Nach dem Eklat um die Geschäftsbeziehungen zu Israel hat der Generaldirektor des französischen Telekom-Konzerns Orange jeglichen Boykott des Landes abgelehnt. Sein Unternehmen unterstütze "keine Form des Boykotts, weder in Israel noch anderswo auf der Welt", versicherte Orange-Chef Stéphane Richard am Samstag in einer schriftlichen Stellungnahme auf AFP-Anfrage. Der israelische Lizenznehmer Partner reagierte verärgert und sprach von "Ausflüchten" und "Verschleierungstaktik".

