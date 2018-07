Girona (SID) - Ein Linienrichter ist am letzten Spieltag der zweiten spanischen Fußball-Liga von einer durch einen Fan geworfenen Wasserflasche am Hals getroffen worden. Anhänger des FC Girona bejubelten in der dritten Minute der Nachspielzeit das vermeintliche entscheidende 2:1 ihres Vereins gegen CD Lugo, das den Aufstieg bedeutet hätte. Der Unparteiische gab das Tor aber wegen Abseitsstellung nicht.

Nach dem anschließenden Platzsturm beendete der Unparteiische das Spiel. Der spanische Verband ordnete nach einer rund halbstündigen Diskussion aber an, es noch einmal für 40 Sekunden anzupfeifen, da die angezeigte Nachspielzeit nicht komplett absolviert wurde. Als Linienrichter fungierte nun der 4. Offizielle, da der von der Flasche getroffene Assistent nach Aussagen des Schiedsrichters nicht mehr einsatzfähig war.

Girona gelang kein Tor mehr und damit auch nicht der erste Aufstieg der Vereinsgeschichte. Stattdessen steigt Sporting Gijon neben Betis Sevilla in die Primera Division auf, Girona hat noch eine Chancen in Regelationsspielen.