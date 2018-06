Elmau (dpa) - Auf Schloss Elmau in Oberbayern hat der G7-Gipfel führender Industriestaaten begonnen. Kanzlerin Angela Merkel begrüßte die angereisten Staats- und Regierungschefs. In der ersten Arbeitssitzung sollte es um die Themen Weltwirtschaft, nachhaltiges Wachstum und gemeinsame Werte gehen. Nach der nächsten Gesprächsrunde zur Handelspolitik, darunter das Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und USA, steht am Abend mit der Außenpolitik das wichtigste Thema des Tages an. Dabei dürfte es auch um das Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin sowie die Finanznot in Griechenland gehen.

