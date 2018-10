London (AFP) Ein Gruppe von 50 Abgeordneten der britischen Regierungspartei Tories will für einen Ausstieg des Landes aus der EU kämpfen, sollte Premier David Cameron in Brüssel mit der angestrebten Reform der Gemeinschaft scheitern. "Solange die EU-Vertreter nicht wahrhaben wollen, dass es einem seiner größten Mitglieder ernst ist mit dem grundlegenden Wandel unserer Beziehung, lautet unsere Empfehlung an die britischen Wähler vermutlich Exit", sagte der Abgeordnete Steve Baker der Sonntagszeitung "Sunday Telegraph". Baker führt die neue Gruppe Konservative für Britannien (CfB), die sich im Unterhaus gebildet hat.

