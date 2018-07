Teheran (AFP) Einer EU-Delegation ist im Iran ein Pressegespräch mit ausländischen Journalisten untersagt worden. Für Sonntagmittag (Ortszeit) war eine Pressekonferenz in dem Hotel in Teheran angesetzt, in dem sich die Delegation unter der Leitung des CDU-Europapolitikers Elmar Brok aufhielt. Die Polizei hinderte Brok jedoch daran, sich zu äußern. Dieser beschwerte sich bei einem Sicherheitsbeamten: "Sie können mich nicht davon abhalten, mit Journalisten zu sprechen." Der Beamte entgegnete, Brok habe nicht das Recht, mit der Presse zu sprechen.

