Jerusalem (AFP) Nach einer erneuten Raketenattacke auf die Hafenstadt Aschkelon hat Israel am Sonntag die Grenzübergänge zum Gazastreifen bis auf Weiteres geschlossen. Die Armee reagierte damit auf den dritten Beschuss aus der Palästinenserenklave innerhalb von zwölf Tagen. Die Raketen schlugen allesamt in unbewohntem Gelände ein. Zudem bombardierte die israelische Luftwaffe wie schon am vergangenen Mittwoch und am 26. Mai als Vergeltung Trainingsgelände der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.