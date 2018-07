Prenzlau (dpa) - Teile einer Panzerfaust hat ein Kind nahe eines Spielplatzes an einem brandenburgischen See entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stufte die Munition als gefährlich ein und entsorgte sie, wie die Polizei in Prenzlau in der Uckermark mitteilte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Uckersee oder am Ufer noch mehr Munition befinde. Deshalb sei das Gelände weiträumig abgesperrt worden. In der nächsten Woche solle intensiv nach Munition gesucht werden. Auch Taucher sollen zum Einsatz kommen.

