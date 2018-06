Albertville (SID) - Der britische Radprofi Peter Kennaugh hat den Auftakt des 67. Critérium du Dauphiné gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Sky setzte sich beim Härtetest für die Tour de France wenige Kilometer vor dem Ziel in Albertville vom Feld ab und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Rang zwei ging im Sprint an den Italiener Sacha Modolo (Lampre) vor Edvald Boasson Hagen (MTN) aus Norwegen.

Als bester Deutscher rollte Tony Martin (Etixx-Quick Step) mit dem Hauptfeld als 28. über die Linie. Auch Mitfavorit Christopher Froome (Großbritannien) und Tour-Titelverteidiger Vincenzo Nibali (Italien), die sich nach wochenlanger Rennpause zurückmeldeten, blieben auf den Rängen 16 und 42 im großen Peloton.

Einen bitteren Tag erlebte der Belgier Gert Dockx. Der 26-Jährige stürzte nur drei Kilometer nach dem Start in Ugine und brach sich den Ellbogen und das Schlüsselbein. Das teilte sein Team Lotto Soudal noch während der Etappe mit.

Das zweite Teilstück führt am Montag von Le Bourget-du-Lac über 173 km nach Villars-les-Dombes, ehe am Dienstag ein Team-Zeitfahren auf dem Programm steht. Die Dauphiné endet am Sonntag in Modane.