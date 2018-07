Paris (SID) - Die Tschechin Lucie Safarova hat nach ihrer Niederlage im Finale der French Open gegen Serena Williams (USA) doch noch einen Titel in Paris gewonnen. Gemeinsam mit Bethanie Mattek-Sands aus den USA triumphierte die 28-Jährige im Doppel. Das Duo bezwang Casey Dellacqua (Australien) und Jaroslawa Schwedowa (Kasachstan) 3:6, 6:4, 6:2.

Bereits bei den Australian Open in Melbourne hatten Safarova und Mattek-Sands in diesem Jahr den Titel geholt. Mattek-Sands gewann zudem in Roland Garros das Mixed an der Seite ihres Landsmanns Mike Bryan.