Pomona (AFP) Südkoreanische Wissenschaftler und ihr Roboter DRC-Hubo haben in den USA einen Wettbewerb zum Katastrophenschutz gewonnen, der die Havarie im japanischen Atomkraftwerk Fukushima als Beispielfall nutzte. Bei der zweitägigen Veranstaltung in Pomona östlich von Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien setzte sich das Team Kaist am Samstag gegen mehr als 20 Konkurrenten durch. Die Südkoreaner durften sich über ein Preisgeld von zwei Millionen Dollar (knapp 1,8 Millionen Euro) freuen.

