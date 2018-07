Istanbul (AFP) Bei der türkischen Parlamentswahl hat die regierende AKP bei den türkischen Wählern in Deutschland deutlich besser abgeschnitten als in der Türkei selbst. 53,6 Prozent der wahlberechtigen Türken in der Bundesrepublik stimmten für die AKP, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete. Insgesamt erhielt die AKP nur knapp 41 Prozent der Stimmen.

