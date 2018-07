Garmisch-Partenkirchen (AFP) Die Gegner des G7-Gipfels haben am Montag mit einer Abschlusskundgebung in Garmisch-Partenkirchen ihren Protest beendet. Eine ursprünglich geplante weitere Demonstration durch die in der Nähe des Tagungshotels Schloss Elmau gelegenen Stadt sagten sie ab. Sie seien am Sonntag bei ihrer Demonstrationen und ihrem Sternmarsch schon so viel gelaufen, begründeten die Gipfelgegner die Absage lapidar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.