Berlin (AFP) Inmitten des andauernden Ringens in der griechischen Schuldenkrise kommt Finanzminister Giannis Varoufakis am Montag in Berlin mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zusammen. Bei dem Treffen handle es sich um ein "reines Gespräch", sagte ein Sprecher von Schäubles Ministerium. Ein öffentlicher Termin sei nicht geplant.

