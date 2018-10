Athen (dpa) - Nach der deutlichen Kritik von EU-Kommissionpräsident Jean-Claude Juncker am griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras reist der Athener Chefkoordinator Euclides Tsakalotos nach Brüssel. Tsakalotos, der die Verhandlungen zur griechischen Finanzkrise koordiniert, wolle dort die Positionen seines Landes erläutern, berichtet die griechische Presse. Tsakalotos soll in Brüssel auch das wichtige Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Tsipras und dem französischen Präsidenten François Hollande vorbereiten. Die Drei wollen sich am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels Mittwoch treffen.

