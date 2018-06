Köln (SID) - BILANZ I: Das Spiel gegen die USA ist das 901. Länderspiel in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gab es 523 Siege, 183 Unentschieden und 194 Niederlagen. Die Tordifferenz aus allen 900 Länderspielen des deutschen Teams, in denen 915 Nationalspieler eingesetzt wurden, lautet 2021:1069. (SID)

BILANZ: II: Joachim Löw betreut das deutsche Team in Köln zum 121. Mal seit seinem Debüt als verantwortlicher Bundestrainer im August 2006. Seine Bilanz: 81 Siege, 22 Unentschieden und 17 Niederlagen. In diesen 120 Länderspielen setzte Joachim Löw 99 Spieler ein und verhalf 74 Neulingen zu ihrer Premiere im Trikot der DFB-Auswahl. Als 74. Debütant kam zuletzt der Kölner Jonas Hector im Spiel gegen Gibraltar zum Einsatz. Gegen die USA könnte Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach der 75. Neuling in der Ära Löw sein. (SID)

BILANZ III: Auf die USA trifft das DFB-Team zum elften Mal. Die Statistik ist positiv: Von den bisherigen zehn Duellen ging Deutschland siebenmal als Sieger vom Platz, dreimal gewannen die Nordamerikaner. An die letzte Partie dürfte die deutsche Mannschaft gute Erinnerungen haben. In Recife ebnete Deutschland bei der WM in Brasilien mit einem 1:0 den Weg zum vierten Stern. Thomas Müller, der zum Saisonabschluss nicht dabei ist, erzielte den Siegtreffer. (SID)

REKORDSPIELER: Unangefochten vorne in dieser Statistik ist weiterhin Lothar Matthäus. Der ehemalige Weltfußballer lief zwischen 1980 und 2000 150-mal für die DFB-Auswahl auf. Aus dem aktuellen Aufgebot ist Lukas Podolski mit 123 Einsätzen der bei Weitem erfahrenste Akteur. Kapitän Bastian Schweinsteiger (109) und Podolski sind die einzigen Profis im Aufgebot mit mehr als 100 Spielen. (SID)

REKORDTORSCHÜTZE: In der ewigen Torjägerliste des DFB führt Miroslav Klose mit 71 Treffern vor dem legendären Gerd Müller (68). Müller absolvierte allerdings nur 62 Länderspiele, bei Klose waren es am Ende 137. Im aktuellen Kader hat Podolski die meisten Treffer erzielt (48), ihm folgen Schweinsteiger (23) und Mesut Özil (18). (SID)

TRIKOTS: In Köln tritt die deutsche Nationalmannschaft komplett in weiß an, das US-Team in blau. (SID)

SCHIEDSRICHTER: Das Spiel zwischen Deutschland und den USA wird vom Niederländer Danny Makkelie geleitet, der an den Seitenlinien von seinen Landsmännern Mario Diks und Hessel Steegstra unterstützt wird. Als Vierter Offizieller fungiert Kevin Blom. (SID)