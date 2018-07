Liverpool (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub FC Liverpool hat sich die Dienste des englischen U21-Nationalspielers Danny Ings gesichert. Wie die Reds am Montag bekannt gaben, wird der 22 Jahre alte Stürmer am 1. Juli den Medizincheck in Liverpool absolvieren und anschließend einen Vertrag unterzeichnen. Über die Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

Ings' Vertrag beim Absteiger FC Burnley am 30. Juni aus. Er steht zudem in Englands Kader für die U21-Europameisterschaft (17. bis 30. Juni) in Tschechien.