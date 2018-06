Elmau (SID) - US-Präsident Barack Obama hat den schwer in die Kritik geratenen Fußball-Weltverband FIFA nach dem angekündigten Rückzug von Präsident Sepp Blatter zum konsequenten Kampf gegen Korruption aufgefordert. Am Rande des G7-Gipfels im bayrischen Schloss Elmau sagte Obama am Montag, Fußball sei nicht nur ein Sport, sondern auch "ein gewaltiges Geschäftsfeld, das Integrität benötigt."

Obama wollte die US-Ermittlungen gegen FIFA-Funktionäre nicht kommentieren. Es sei aber "wichtig", dass der Weltverband künftig "transparent" agiere.

Ende Mai waren in der Schweiz sieben hochrangige FIFA-Funktionäre von der Kantonspolizei Zürich festgenommen worden, darunter auch die beiden FIFA-Vizepräsidenten Jeffrey Webb (Kaimaninseln) und Eugenio Figueredo (Uruguay). Die in Zivil gekleideten Beamten handelten wegen eines Amtshilfeegesuches aus den USA. Die US-Justizbehörde werde "Praktiken und der Korruption in der FIFA ein Ende setzen und die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen", sagte US-Justizministerin Loretta Lynch.