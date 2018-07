Florenz (dpa) - Juventus Turins Mittelfeldspieler Andrea Pirlo hat nach dem verlorenen Fußball-Champions-League-Finale aus Enttäuschung geweint. "Abschiedstränen? Nein, ich war traurig über das verlorene Finale", sagte der 36-Jährige, der nach der 1:3-Pleite gegen den FC Barcelona am Samstag in Berlin mit seinen Tränen für Aufsehen gesorgt hatte. "Ein Champions-League-Finale ist etwas, was man nicht einfach so erreicht, es ist normal, dass man enttäuscht ist", erklärte er.Es war spekuliert worden, Pirlo habe geweint, weil das verlorene Endspiel sein letzte Partie für Juve gewesen sein könnte.

