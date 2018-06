London (AFP) Der englische Ex-Fußballprofi Sol Campbell will Bürgermeister seiner Heimatstadt London werden. Er wolle bei der Wahl 2016 als Kandidat der konservativen Tories antreten, sagte der 40-Jährige am Montag der britischen Boulevardzeitung "The Sun". Der frühere Innenverteidiger der Hauptstadtklubs Arsenal London und Tottenham Hotspur kündigte an, er werde im Juli an einer Fragerunde mit anderen Anwärtern der Tories teilnehmen.

