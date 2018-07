Kathmandu (AFP) Wegen Streitigkeiten mit einer Gewerkschaft über Schichtdienste am Abend haben die US-Fastfoodketten KFC und Pizza Hut ihre Filialen in Nepal auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Franchisenehmer Davyani International erklärte am Montag, die vier Filialen seien seit Mitte Mai geschlossen. Nach den Erdbeben am 25. April und 12. Mai habe eine Gewerkschaft ihre Mitglieder aufgefordert, nur bis 18.00 Uhr zu arbeiten, um danach beim Wiederaufbau von Häusern helfen zu können. Angestellte, die dennoch abends gearbeitet hätten, seien von Gewerkschaftsmitgliedern angegriffen worden, beklagte der Chef von Davyani International, Rohit Kohli.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.