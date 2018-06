Madrid (AFP) Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Erholung haben sich in Spanien Gewerkschafter und Arbeitgebervertreter auf die erste Lohnerhöhung nach drei Jahren eingefrorener Gehälter geeinigt. Das am Montag von den Arbeitgeberverbänden CEOE und Cepyme sowie den großen Arbeitergewerkschaften UGT und CCOO unterzeichnete Abkommen sieht vor, die Löhne in diesem Jahr um ein Prozent und im kommenden Jahr um 1,5 Prozent zu erhöhen. Der Tarifabschluss weist auf die Erholung der spanischen Wirtschaft hin, die 2014 nach fünf Jahren Rezession und Stagnation erstmals wieder Wachstum aufwies.

