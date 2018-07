Valencia (SID) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen kämpft ab Mittwoch beim World-League-Halbfinale in Valencia (bis 21. Juni) um ein Ticket für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Um sich sicher für die Sommerspiele zu qualifizieren, muss die Mannschaft von Jamilon Mülders unter den besten drei Teams landen.

Nach einer intensiven Vorbereitung reiste das Team um Spielführerin Julia Müller am Sonntag nach Spanien. "Die Mädels und wir im Staff haben gemeinsam die richtigen Schlüsse aus der WM 2014 gezogen. Wir haben die Arbeitsfelder stark eingeengt und dafür extrem intensiv an den einzelnen Punkten gearbeitet. Dadurch hat die Mannschaft tolle Fortschritte gemacht", sagte Mülders.

In der Vorrunde, die in zwei Fünfer-Gruppen ausgespielt wird, trifft der Europameister auf Uruguay (Mittwoch, 15 Uhr), Irland (Donnerstag, 15 Uhr), die USA (Sonntag, 15 Uhr) und Südafrika (16. Juni, 17 Uhr). Um ins Viertelfinale einzuziehen, muss Deutschland mindestens Vierter in der Gruppe werden. Dort wartet der WM-Dritte Argentinien, Kanada, China, Großbritannien oder Spanien.

Unter Umständen kann bereits der Einzug ins Halbfinale für das Olympia-Ticket reichen, da neben den je drei Teams aus den beiden World-League-Halbfinals auch noch die Kontinentalmeister nach Rio reisen. Falls sich diese unter den bereits qualifizierten Teams der World League befinden, rücken die jeweils nächstplatzierten Mannschaften nach.

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) muss in Valencia unter Beweis stellen, nach dem enttäuschenden achten WM-Rang und Platz sieben bei der diesjährigen Champions Trophy der richtige Weg eingeschlagen worden ist. Sollte das Mülders-Team in Valencia früh scheitern, bliebe nur noch die erfolgreiche Titelverteidigung bei der EM in London (21. bis 30. August), um den Traum vom zweiten Olympia-Gold nach Athen 2004 am Leben zu erhalten.