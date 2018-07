Seoul (AFP) In Südkorea ist der Viruserkrankung Mers ein weiterer Mensch erlegen. In einem Krankenhaus in Daejeon, 140 Kilometer südlich von Seoul, sei ein Mann um die 80 Jahre am Middle East Respiratory Syndrome (Mers) gestorben, teilten örtliche Behörden mit. Es handelte sich um das sechste Todesopfer von Mers in Südkorea.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.