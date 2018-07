Berlin (dpa) - Briefträger und Paketboten der Deutschen Post treten ab heute Nachmittag schrittweise in einen unbefristeten Streik. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi in Berlin an.

