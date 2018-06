Berlin (dpa) - Seit dem Nachmittag läuft ein unbefristeter Streik bei der Deutschen Post. Zu Beginn gingen die Mitarbeiter in den Briefverteilzentren in den Ausstand. Es folgen Briefträger und Paketzusteller. Der Gewerkschaft Verdi geht es im Tarifstreit mit der Post vorrangig um eine bessere Bezahlung für die Paketzusteller bei 49 neu gegründeten regionalen Gesellschaften. Außerdem will sie bessere Arbeitsbedingungen für die rund 140 000 Post-Beschäftigten aushandeln.

