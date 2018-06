New York (AFP) Bei einem großen Hip-Hop-Konzert hat es im US-Bundesstaat New Jersey heftige gewaltsame Ausschreitungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, versuchten am Sonntag zahlreiche Menschen ohne Eintrittskarten, das MetLife-Stadion zu stürmen, in dem die Veranstaltung namens "Summer Jam" stattfand. Die Polizei setzte Medienberichten zufolge Schlagstöcke gegen die aufgebrachte Menge ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.