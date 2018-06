Kairo (AFP) Im Zusammenhang mit den schweren Fußballkrawallen in Ägypten vor mehr als drei Jahren hat ein Gericht in Kairo die Todesstrafe gegen elf Fußballfans aufrechterhalten. Das Gericht bestätigte am Dienstag die Urteile vom April gegen elf Fans des Vereins Al-Masri aus Port Said, nachdem der ägyptische Großmufti - der islamische Rechtsgelehrte - konsultiert wurde. Einer der zum Tode Verurteilten ist auf der Flucht.

