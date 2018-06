Peking (AFP) In der neuen Asiatischen Infrastruktur-Investmentbank (AIIB) wird China als größter Beitragszahler offenbar de facto ein Vetorecht für alle grundlegenden Entscheidungen erhalten. Das "Wall Street Journal" berichtete am Dienstag unter Berufung auf das Umfeld der AIIB, dass Peking durch die Abstimmungsstruktur der Organisation in wichtigen Fragen "die Oberhand" behalten werde. China trägt demnach beinahe ein Drittel zur Kapitaldecke in Höhe von 100 Milliarden Dollar (88,7 Milliarden Euro) bei und hält dadurch zwischen 25 und 30 Prozent aller Stimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.