Berlin (AFP) Das Kanzleramt will nach Medieninformationen die umstrittene NSA-Selektorenliste nicht an Gremien des Bundestages weitergeben. Stattdessen soll nach am Dienstagabend verbreiteten Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR nur ein Ermittlungsbeauftragter Einsicht in die Unterlagen nehmen können. Dieser solle dann nach der Sommerpause dem NSA-Untersuchungsausschuss und dem Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) Bericht erstatten, hieß es.

