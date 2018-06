Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn ist künftig in den Niederlanden in noch mehr Regionen für den öffentlichen Nahverkehr zuständig. Die Auslandstochter DB Arriva gewann eine Ausschreibung der Provinz Limburg im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Deutsche Bahn übernimmt demnach ab Dezember 2016 für 15 Jahre den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs in der grenznahen Provinz. Dabei sollen 226 Busse zum Einsatz kommen und 36 Regionalzüge.

