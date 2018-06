Berlin (AFP) Nur eine Minderheit der Deutschen ist zu hohen Ausgaben für die Altersvorsorge bereit. In einer am Dienstag vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin veröffentlichten Allensbach-Umfrage gaben 26 Prozent an, bereit zu sein, "einiges" für ihre private Altersvorsorge auszugeben. 2001 waren dies noch 45 Prozent, 2006 noch 32 Prozent.

