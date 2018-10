Düsseldorf (AFP) Zweieinhalb Monate nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen sind die ersten Opfer nach Deutschland übergeführt worden. Eine Lufthansa-Sondermaschine aus Marseille mit 44 Särgen an Bord landete gegen 22.30 Uhr in Düsseldorf, wie ein Sprecher von Germanwings sagte. Die sterblichen Überreste weiterer Opfer sollen bis Ende des Monats übergeführt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.