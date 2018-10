Berlin (AFP) Mit einem großen Militärmanöver im Westen Polens setzt die Nato den Test ihrer neuen schnellen Eingreiftruppe fort. Nach Bundeswehrangaben beteiligen sich an der am Dienstag begonnenen Übung namens "Noble Jump" in Zagan etwa 2100 Soldaten aus Deutschland, Belgien, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Tschechien, Ungarn und den USA. Im Einsatz sind bis zum 18. Juni demnach hunderte Panzer und andere Militärfahrzeuge. Deutschland nimmt laut Bundeswehr mit etwa 350 Soldaten an dem Manöver teil.

