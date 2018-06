Paris (AFP) Die Staatsanwaltschaft von Marseille wird am Donnerstag über den Stand ihrer Ermittlungen zum Absturz des Germanwings-Airbus in Frankreich informieren. Staatsanwalt Brice Robin wird am Abend nach einem Treffen mit Familienangehörigen von Opfern in Paris vor die Presse treten, wie er selbst am Dienstag in einer Erklärung ankündigte. Bei dem Gespräch mit den Angehörigen soll es um die Überführung der Toten und die Rückgabe der persönlichen Gegenstände gehen.

