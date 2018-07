Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird noch in diesem Jahr nach Kuba reisen. Er habe bei einem Gespräch mit seinem kubanischen Kollegen Bruno Rodríguez eine Einladung nach Havanna im zweiten Halbjahr angenommen, sagte Steinmeier am Dienstag in Brüssel. Deutschland wolle die jüngste Entspannung zwischen den USA und Kuba unterstützen, die Vorbild für die gesamte Region sein könne. Kuba sei bereit, die bilateralen Beziehungen "auf allen Ebenen auszuweiten", sagte Rodríguez. Dabei biete der Modernisierungsprozess in Kuba "auch Chancen für die deutsche Wirtschaft".

