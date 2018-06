Frankfurt/Main (AFP) Der Umsatz am deutschen Buchmarkt hat im vergangenen Jahr leicht um 2,2 Prozent auf 9,32 Milliarden Euro abgenommen. Hauptgrund dafür seien fehlende große Bestseller, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Demnach wurde 2014 mit den zehn meistverkauften Büchern 20,2 Prozent weniger Umsatz gemacht als 2013.

